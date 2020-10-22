Захарова ответила Британии и США, обвинившим Россию в подготовке кибератак на ОИ-2020

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся обвинения в адрес Москвы в подготовке кибератак на Олимпийские игры 2020 года. Ранее Россию в попытке кибератак обвинили Великобритания и США.

«В то время как всё здравомыслящее мировое сообщество пытается наладить конструктивное сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, пытается также найти пути преодоления киберпандемии, отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений России в совершении противоправных действий в информационном пространстве.

Именно так мы расцениваем предъявленные властями США обвинения гражданам России в хакерстве, эти обвинения были сделаны публично, как и опубликованные 19 октября на официальном сайте МИД Британии заявления о попытках спецслужб России с помощью кибератак сорвать предстоящую Олимпиаду в Токио.

Вообще не удивлюсь, если потом появится версия, что эта Олимпиада тоже была перенесена по причине действий российских хакеров», – цитирует Захарову ТАСС.