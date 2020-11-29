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Япония выделит дополнительные $ 2 млрд на проведение Олимпиады в Токио

Япония выделит дополнительные $ 2 млрд на проведение Олимпиады в Токио
Олимпиада 2020 0

Япония выделит дополнительные средства на проведение Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в следующем году, сообщает Yomiuri.

По данным источника, сумма составит примерно 200 млрд йен ($ 1,92 млрд). Сообщается, что средства пойдут на покрытие компенсаций по контрактам с арендодателями, сотрудниками и возврат денег за билеты.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на следующий год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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