Президент МОК Бах пообещал вакцинировать участников Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участники летних Олимпийских игр в Токио будут привиты, когда появится вакцина от коронавируса. Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Томаса Баха с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги.

Изначально летние Олимпийские игры в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио назвали условие отмены карантина для участников и зрителей.