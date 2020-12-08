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МОК утвердил программу Олимпиады-2024 в Париже на основе гендерного равенства

МОК утвердил программу Олимпиады-2024 в Париже на основе гендерного равенства
Олимпиада 2020 0

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрываемых медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с 339 до 329, сообщает пресс-служба МОК. На Играх в столице Франции будет 10 500 квот для атлетов, что на 600 меньше, чем ожидается в Токио. При этом впервые будет соблюдено полное гендерное равенство — 50% мужчин-спортсменов и 50% женщин. Полностью сбалансированы по гендерному признаку в программе Игр будут 28 из 32 видов спорта. Число смешанных видов возрастёт до 22.

Также сообщается, что больше всего сокращение квот затронет бокс и тяжёлую атлетику. Если состязания штангистов в Париже состоятся, то 10 комплектов медалей разыграют 120 атлетов.

МОК одобрил включение брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга в программу Олимпийских игр 2024 года.

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