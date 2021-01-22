В МОК отреагировали на слухи о желании Японии отменить Олимпийские игры в Токио

Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты отреагировали на появление слухов, согласно которым власти Японии хотят отменить Олимпийские игры в Токио. Соревнования должны пройти летом 2021 года.

«Олимпийский, Паралимпийский комитеты и оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио, а также все участвующие партнёры полностью нацелены и сосредоточены на создании безопасных условий для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года. Наша позиция по данному вопросу не изменилась с тех пор, как проведение соревнований было подтверждено.

С марта 2020 года, когда было принято решение о переносе игр, все стороны упорно работали, чтобы подготовить меры по противодействию коронавирусу. И мы планируем сделать так, чтобы угрозы для спортсменов, участников и болельщиков были устранены», — говорится в заявлении Паралимпийского комитета.