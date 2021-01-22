Япония готовится к отмене Олимпиады и подачи заявки на 2032 год

Правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть отменены из-за ситуации с коронавирусом, и теперь основное внимание уделяется обеспечению проведения Игр в городе в следующем доступном 2032 году. Об этом информирует The Times.
По словам высокопоставленного члена правящей коалиции, все согласны с тем, что летние Олимпийские игры 2020 года, которые уже были отложены на год, обречены. Теперь цель правительства состоит в том, чтобы найти способ сохранить лицо, чтобы объявить об отмене, при этом оставив возможность Токио принять у себя Игры в будущем.
«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что сейчас это слишком сложно. Лично я не думаю, что это произойдёт», — приводит слова источника Times.
Напомним, что изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.
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