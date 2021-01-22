В Токио рассматривают возможность проведения Олимпиады без зрителей

Правительство Японии из-за пандемии коронавируса рассматривает варианты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр с сокращённым числом зрителей или вовсе без них, сообщает Kyodo.
В настоящее время рассматриваются три варианта проведения Игр: без каких-либо ограничений по числу зрителей, с ограничением в 50% от заполняемости трибун или же полный запрет на присутствие зрителей.
В Токио опасаются, что к 23 июля, дню открытия Олимпиады, ещё не удастся полностью взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса. Однако нового переноса Игр или отмены стараются избежать. Японские медики считают невозможным гарантировать безопасность от заражения коронавирусом не только для огромного числа иностранных спортсменов, но ещё и для болельщиков.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Проведение Игр без зрителей обернётся убытками для оргкомитета, который рассчитывает выручить от продажи билетов 90 млрд иен ($ 867 млн).
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