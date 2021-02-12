Глава Оргкомитета ОИ в Токио объявил об уходе в отставку на фоне сексистского скандала

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори объявил об уходе в отставку, после того как оказался под огнём критики из-за слов о женщинах.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принёс большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», — сказал Мори в эфире телеканала NHK.

Напомним, ранее Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Чиновник привёл в пример Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По его словам, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в её составе. После этого в социальных сетях поднялась волна негодования и были высказаны призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний.