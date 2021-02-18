Сэйко Хасимото избрана новым председателем оргкомитета Олимпиады в Токио

Бывший министр Японии, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото была избрана новым председателем организационного комитета «Токио-2020», информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
«Хотел бы искренно поздравить моего товарища Сэйко Хасимото по случаю её назначения председателем организационного комитета «Токио-2020». В её в арсенале такой колоссальный олимпийский опыт, она принимала участие во многих Олимпиадах, а также неоднократно возглавляла делегацию Японии на Олимпийских играх, поэтому считаю, что она идеально подойдёт для этой должности. Она позаботится, чтобы в последние месяцы подготовки принять во внимание опыт спортсменов при планировании всех необходимых мер противодействия COVID-19", — сказал президент МОК Томас Бах.
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