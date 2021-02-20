Форма российских спортсменов на Олимпийских играх будет содержать эмблему ОКР с триколором

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков пояснил, как будет именоваться команда России на предстоящих Олимпиадах в Токио и Пекине, а также что будет размещено на форме олимпийцев.



«На Олимпийских играх у нашей команды будет аббревиатура ROC и название — «команда ОКР». Это серьезное отличие от Пхёнчхана-2018, когда ОКР был временно отстранен. В Токио и Пекине Олимпийский комитет России будет принимать полноценное участие.



Причин для использования именно аббревиатуры несколько. Первая — она необходима для телевизионных трансляций и протоколов. Второй фактор — в решении CAS сказано, что к слову «Россия» или «российский» должно быть добавлено «нейтральный». Мы пришли к выводу, что оптимальным вариантом будет аббревиатура. То есть это не запрет, а некий консенсус, к которому стороны пришли в результате переговоров.



На экипировке будет находиться только логотип ОКР, утвержденный и разрешенный к использованию. Он включает в себя цвета российского триколора. Что касается флага команды на Олимпийских играх, то это будет флаг с эмблемой ОКР, размещённой на белом полотнище. Именно этот флаг, кстати, мы, по традиции, символически передавали нашим олимпийским командам перед отправлением на соревнования.



Если говорить о чемпионатах мира, то большинство национальных федераций будет использовать собственные логотипы, выполненные в том числе в цветах государственного флага. Единственным исключением является Союз биатлонистов России, который продолжает споры на эту тему с международной федерацией. Кроме того, наш логотип может использоваться на чемпионатах мира, если оригинальная эмблема общероссийской спортивной федерации содержит элементы государственного герба и не может быть модифицирована», — приводит слова Позднякова сайт Олимпийского комитета России.

ОКР согласовал с МОК доработанный дизайн формы российских олимпийцев на Игры в Токио