Российские саблисты отобрались на Олимпийские игры в Токио

Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште, тем самым завоевав путёвку на Олимпиаду 2021 года в Токио.

В финале квалификационного турнира сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Глотова победила команду Германии со счётом 45:43. Бронзовые медали в активе хозяев этапа — сборной Венгрии. В составе российской команды выступили: Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Константин Лоханов и Вениамин Решетников.

Российские саблистки, в свою очередь, обеспечили себе участие в грядущей Олимпиаде ещё в прошлом сезоне.

Олимпийские игры 2021 года в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.