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Российские саблисты отобрались на Олимпийские игры в Токио

Российские саблисты отобрались на Олимпийские игры в Токио
Олимпиада 2020 / Фехтование 0

Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште, тем самым завоевав путёвку на Олимпиаду 2021 года в Токио.

В финале квалификационного турнира сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Глотова победила команду Германии со счётом 45:43. Бронзовые медали в активе хозяев этапа — сборной Венгрии. В составе российской команды выступили: Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Константин Лоханов и Вениамин Решетников.

Российские саблистки, в свою очередь, обеспечили себе участие в грядущей Олимпиаде ещё в прошлом сезоне.
Олимпийские игры 2021 года в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

В Токио рассматривают возможность проведения Олимпиады без зрителей
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