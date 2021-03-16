В Японии хотят ограничить количество чиновников, которые приедут на Олимпийские игры

Власти Японии попросили правительства стран-участниц Олимпийских игр в Токио уменьшить количество человек, входящих в официальные делегации.
Как сообщают японские СМИ, каждого главу государства смогут сопровождать до 11 человек, а министров спорта – до пяти человек. Кроме того, МИД Японии настаивает на ограничениях на дипломатические переговоры во время Игр в Токио.
Все делегации будут обязаны сдать тесты на коронавирус за 72 часа до вылета и сразу по прибытии в Японию. Доступ официальных лиц к спортсменам будет строго ограничен, сообщает Олимпийский комитет России.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд, помимо санкций в отношении спортивных команд, также запретил посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры на два года Президенту России Владимиру Путину. Запрет распространяется на всех высших чиновников России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Государственной Думы. В то же время чиновник, подпадающий под запрет, всё же сможет посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир.
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