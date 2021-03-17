В Минспорте объявили о добровольной вакцинации спортсменов сборной России

В министерстве спорта Российской Федерации приняли решение начать добровольную вакцинацию спортсменов сборной России. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Принято решение о добровольной вакцинации спортсменов сборной России. Специалисты Федерального медико-биологического агентства работают вместе с федерациями. Для нас эта ситуация – главный вызов перед Олимпийскими играми», — приводят слова Матыцина РИА Новости.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Присутствие на них иностранных болельщиков пока под вопросом из-за опасности распространения COVID-19.