Организаторы Олимпиады рассказали, из-за чего могут отменить эстафету олимпийского огня

Организаторы Олимпийских игр-2020 предупредили, что некоторые участки эстафеты олимпийского огня в Японии могут быть сокращены или отменены, если зрители не будут соблюдать ограничения по коронавирусу.
В оргкомитете Игр заявили, что зрители, которые придут посмотреть на эстафету, должны будут носить маски, избегать громких аплодисментов и держаться на безопасном расстоянии друг от друга, а также от участников мероприятия. «Если, например, люди будут касаться плеч друг друга, мы попросим их разойтись, а если они откажутся, то можем вызвать полицию, чтобы повторить просьбу», — цитирует слова члена оргкомитета Хидемасы Накамуры Guardian.
Эстафета олимпийского огня начнётся 25 марта в Фукусиме. 21 марта в Японии планируют отменить чрезвычайное положение, объявленное в начале января на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в Токио.
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