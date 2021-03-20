Иностранных волонтёров не пустят на Олимпийские игры в Токио
Правительство Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио приняли решение не допускать на Олимпиаду волонтёров из-за рубежа ввиду неблагоприятной ситуации, связанной c коронавирусом. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Сообщается, что поводом для принятия этой меры стали опасения, согласно которым иностранцы могут принести в страну более заразные штаммы коронавируса.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Присутствие на них иностранных болельщиков пока под вопросом из-за опасности распространения COVID-19.
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