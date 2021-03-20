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Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков
Олимпиада 2020 0
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Организационный комитет Олимпийских игр в Токио (Япония) по итогам проведённой встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) сделал официальное заявление, согласно которому запланированная на лето Олимпиада пройдёт без болельщиков из-за рубежа. Причина принятия этого решения — непростая ситуация, связанная с распространением коронавируса.

Стоимость билетов, приобретённых иностранцами, будет возвращена.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Присутствие на них иностранных болельщиков пока под вопросом из-за опасности распространения COVID-19.

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