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Четыре российских борца завоевали путёвки на Олимпийские игры

Четыре российских борца завоевали путёвки на Олимпийские игры
Олимпиада 2020 / Борьба 0
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В Венгрии состоялся европейский квалификационный турнир на Олимпийские игры-2020 в Токио по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Четыре борца из России по итогам турнира получили лицензии для участия в Играх — Ханум Велиева (вольная борьба, весовая категория до 68 килограммов), Наталья Воробьёва (вольная борьба, до 76 кг), борцы-классики Александр Чехиркин (до 77 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

Ещё пятеро не смогли завоевать лицензии в Будапеште — Шамиль Шарипов, Любовь Овчарова, Стальвира Оршуш, Вероника Чумикова в вольной борьбе, а также Милад Алирзаев — в греко-римской, сообщает Олимпийский комитет России.

Следующим этапом отбора на Игры в Токио станет мировая квалификация, запланированная на 6-9 мая в Софии. В Болгарии россияне постараются добрать последние путевки в весе до 125 кг в вольной, до 87 кг в греко-римской, а также до 53,57 и 62 кг в женской борьбе.

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