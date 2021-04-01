Российские легкоатлеты смогут выступить в Токио под флагом Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет разрешил российским легкоатлетам выступить на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России.
Напомним, в феврале стало известно, что остальные российские спортсмены выступят в Токио как атлеты и команды ОКР (под аббревиатурой ROC). Теперь аналогичное право получили и легкоатлеты, имеющие возможность выступать на всех международных соревнованиях пока что только в статусе нейтральных спортсменов.
«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта, на Олимпийских играх международная федерация вправе определять правила отбора», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.
Ранее Международная легкоатлетическая федерация возобновила процедуру получения российскими спортсменами нейтрального статуса – в прошлом году ни один россиянин не стартовал на международных соревнованиях.
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