Российские легкоатлеты смогут выступить в Токио под флагом Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет разрешил российским легкоатлетам выступить на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России.



Напомним, в феврале стало известно, что остальные российские спортсмены выступят в Токио как атлеты и команды ОКР (под аббревиатурой ROC). Теперь аналогичное право получили и легкоатлеты, имеющие возможность выступать на всех международных соревнованиях пока что только в статусе нейтральных спортсменов.



«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта, на Олимпийских играх международная федерация вправе определять правила отбора», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.



Ранее Международная легкоатлетическая федерация возобновила процедуру получения российскими спортсменами нейтрального статуса – в прошлом году ни один россиянин не стартовал на международных соревнованиях.

Утверждена процедура получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса