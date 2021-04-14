Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от формы сборной России на ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от формы, в которой российские спортсмены будут выступать на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония).
«Форма очень понравилась. Понимаю, что не вся форма может быть использована на играх. Нельзя, чтобы было слово Россия, флагов и так далее. Но форма красивая, и я её очень отметила. Это самое главное, чтобы увидеть эту форму и как в ней будут выглядеть спортсмены. Также понравилось, что именно спортсмены проходили в ней по подиуму.
У меня гимн в крови. Сначала заметила, что все начали его петь, а под второй-третий куплеты как-то стихли. Я знаю все куплеты, и у меня пробились сильные эмоции, как будто мы все стояли на пьедестале», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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