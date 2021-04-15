Минаков: мне легче проплыть «полтинник», чем пройти по подиуму

Трёхкратный призёр чемпионата мира пловец Андрей Минаков, принявший участие в презентации формы российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио, поделился впечатлениями от коллекции.



«Экипировщик сделал классную коллекцию не только по качеству, но и по стилю. Профессионально подошли к этому вопросу. Конечно, нам хочется флаг и герб на форме, но главное сейчас — выйти на старт и показать хороший результат. Для меня, конечно, легче проплыть 50 метров, чем пройти по подиуму — тут надо следить за каждым шагом, нужна концентрация, а на «полтиннике» просто летаешь. Форма очень понравилась, полотенце классное, всё классное, даже не хочется ничего выделять», — приводит слова Минакова «РИА Новости».



Напомним, из-за санкций в отношении российского спорта атлеты не смогут выступить в форме с флагом и гербом — разрешена эмблема Олимпийского комитета России. Надпись Russia будет присутствовать только на специальной форме для болельщиков в России.

Представлена уникальная форма сборной России на Олимпиаду в Токио. Главные фото