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Zasport показал новую коллекцию сборной России на Олимпиаду в Токио. Главные фото

Zasport показал новую коллекцию сборной России на Олимпиаду в Токио. Главные фото
Олимпиада 2020 0

В преддверии крупнейших международных соревнований Zasport выпустил коллекцию спортивной одежды Zasport Tokyo-2020, в которой объединили традиционную символику сборной России с японскими мотивами.

Благодаря ей каждый болельщик сможет не только поддержать российских атлетов, но и стать частью команды России. А это особенно важно, учитывая, что сами Игры пройдут без зрителей. Рассказываем, кто уже присоединился к кампании «Команда России — время побеждать» и как создавалась коллекция Tokyo-2020.

Специально для новой линейки дизайнеры отрисовали уникальный шрифт и принты, стилизованные под японские иероглифы. Графические элементы и надписи показывают характер российских спортсменов — силу, динамику, гибкость и при этом жёсткий внутренний стержень.

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