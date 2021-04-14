Zasport показал новую коллекцию сборной России на Олимпиаду в Токио. Главные фото

В преддверии крупнейших международных соревнований Zasport выпустил коллекцию спортивной одежды Zasport Tokyo-2020, в которой объединили традиционную символику сборной России с японскими мотивами.



Благодаря ей каждый болельщик сможет не только поддержать российских атлетов, но и стать частью команды России. А это особенно важно, учитывая, что сами Игры пройдут без зрителей. Рассказываем, кто уже присоединился к кампании «Команда России — время побеждать» и как создавалась коллекция Tokyo-2020.



Специально для новой линейки дизайнеры отрисовали уникальный шрифт и принты, стилизованные под японские иероглифы. Графические элементы и надписи показывают характер российских спортсменов — силу, динамику, гибкость и при этом жёсткий внутренний стержень.