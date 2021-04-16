Британский журналист возмутился формой россиян на Олимпийских играх
Журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья выразил недовольство, что на представленной накануне форме для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020 в Токио явно виден флаг России.
«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своём «твиттере».
В комментариях к твиту мнения разошлись. «По мне больше похоже на Филиппины… или на Чехию», — написал один пользователь. «Возьми себя в руки», — высказался в адрес журналиста другой.
Накануне на презентации формы для российских спортсменов на Олимпиаде глава ОКР Станислав Поздняков уточнил, что она согласована со Спортивным арбитражным судом.
Представлена форма сборной России на летние Олимпийские игры в Токио
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