Британский журналист возмутился формой россиян на Олимпийских играх

Журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья выразил недовольство, что на представленной накануне форме для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020 в Токио явно виден флаг России.



«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своём «твиттере».

В комментариях к твиту мнения разошлись. «По мне больше похоже на Филиппины… или на Чехию», — написал один пользователь. «Возьми себя в руки», — высказался в адрес журналиста другой.



Накануне на презентации формы для российских спортсменов на Олимпиаде глава ОКР Станислав Поздняков уточнил, что она согласована со Спортивным арбитражным судом.