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Ефимова и Фесикова вошли в предварительный состав сборной России по плаванию на Олимпиаду

Всероссийская федерация плавания опубликовала предварительный список пловцов, которые примут участие в Олимпийских играх – 2020 в Токио.



Накануне список утвердил президиум федерации. Окончательный состав олимпийской сборной будет сформирован по итогам дополнительной подготовки.



Мужчины: Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Максим Ступин, Антон Чупков, Александр Щёголев.



Женщины: Вероника Андрусенко, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.