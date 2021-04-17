Байден поддержал Японию в намерении провести Олимпиаду

Президент США Джо Байден во время визита в Японию поддержал намерение страны провести летние Олимпийские игры в Токио, несмотря на активные разговоры о возможной отмене соревнований.



«Я сказал Байдену о своей решимости провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио как символ глобального единства. Он ещё раз выразил свою поддержку этой решимости. Организаторы Олимпиады делают всё возможное, чтобы провести безопасные Игры с научной и объективной точки зрения», — приводит New York Times слова премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга после встречи.



Ранее представитель правящей в Японии либерально-демократической партии заявил, что Олимпийские игры могут пройти без зрителей. Также по-прежнему возможен вариант, при котором они и вовсе могут быть отменены.

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей или вовсе быть отменена