«Ущербные люди». Дмитрий Васильев — о критиках российской олимпийской формы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жёстко ответил на реакцию иностранцев на спортивную форму России для выступления на Олимпийских играх в Токио.

Критики обратили внимание, что в форме присутствуют цвета национального флага, использование которого на Играх запрещено. А норвежский комментатор Ян Петтер Салтведт сравнил дизайн формы сборной России на Олимпиаду-2020 со «средним пальцем в лицо остальному миру»

«Такая реакция вызвана злостью и ненавистью ко всему русскому. Они уже не знают, как ещё больше навредить России. Наверное, скоро и воздухом неправильным будем дышать, по их мнению. Такие высказывания показывают только слабость. Вместо того, чтобы заниматься своими «больными», им не нравятся цвета нашей формы. А у самих мошенники, которые на справках медали выигрывают. Больной человек никогда не сможет обыграть здорового. Это абсурд и вне природы человеческой. Такого быть не может.

Надо порекомендовать этому комментатору место, где можно подешевле купить мыло и верёвку. И подсказать, что с ними нужно сделать. Ущербные люди. Можно также новый корабль ингаляторов закупить, чтобы вся Норвегия наконец вылечилась. Может, наконец, откажутся от запрещённых препаратов, и мы узнаем реальные места так называемых больных. Считаю, что нужно смотреть на них и улыбаться после таких комментариев. Они ничего не могут сделать с Россией и никогда не смогут, как бы они ни пыжились», — приводит слова Васильева Sport24.