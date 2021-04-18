Норвежский комментатор — о форме россиян: это как средний палец в лицо остальному миру

Спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт резко высказался по поводу представленной формы для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020.
«Эта коллекция как средний палец в лицо остальному миру. Никто не видит никакой разницы с тем, что было раньше, кроме самой России. Это показывает, что весь приговор – какая-то шутка.
МОК намеревался держать Россию в напряжении, но так, чтобы они понесли ответственность только перед внешним миром. Тем не менее русским разрешили носить одежду в расцветке своего флага. Эта коллекция – всё равно что щелчок по носу всему остальному миру с одобрения улыбающегося МОК.
Кто-нибудь отреагировал бы, если бы это была олимпийская коллекция одежды сборной, у которой нет бана? Да никто бы не отреагировал. Одежда для спортсменов на Олимпийских играх – это зачастую синоним слова «безвкусица». Россия же намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна», — приводит слова Салтведта NRK.
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