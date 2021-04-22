МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).



«Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.