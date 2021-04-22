Губерниев — о музыке Чайковского вместо гимна РФ: представляю, как разозлятся наши недруги

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал утверждение Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).
«Чайковский – всемирно известный русский композитор, и это прекрасное решение. Я это решение только приветствую. Мне было сложно рассчитывать на то, что выбор падёт на мою группу, нужно было бы всё-таки ещё и материал собрать. Ассоциация с нашей страной при прослушивании этой музыки в любом случае будет, символика наша тоже будет присутствовать.
Представляю, как будут злиться наши недруги. У нас прекрасная команда, которая одержит много побед, и будет звучать Чайковский. Главное, чтобы Олимпиада состоялась и не было никаких разговоров», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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