Пушной: наша эстрада для мировой культуры не существует, а Чайковский — мировой классик

Российский музыкант Александр Пушной поделился мнением об утверждении Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).



«Мне всё нравится. Жалко, что не гимн, но всё, что относится к России, имеет место на существование. Мне не близки споры на эту тему. Чайковский — наш мировой классик, все его знают. Была бы «Катюша», я бы не расстроился и не обрадовался. Шостакович бы тоже идеально подошёл. Есть что-то для внутреннего потребления, есть для наружного. Вся наша эстрада, скорее всего, к её несчастью, для внутреннего потребления. Для мировой культуры она не существует. А классика существует для мировой культуры», — сказал Пушной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ в Токио и Пекине