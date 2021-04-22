«Всё, что не гимн — не подходит, унижает». Депутат Лебедев — о музыке Чайковского на ОИ

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев поделился мнением об утверждении Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

«Всё, что не гимн – не подходит. Гимн – торжественно, празднично и имеет прямое отношение к стране. Когда наш спортсмен будет стоять на пьедестале почёта, два остальных спортсмена будут слушать свой гимн, а он песню балета или «Катюшу», или не дай бог чечётку – это всё унижает. В первую очередь унижает достоинство спортсмена и страны. Но другого выхода у нас нет, суд это принял, а наши чиновники обосрались. Они ничего не смогли сделать за столько лет борьбы с допингом и скандалами. Что согласовали нам, то и согласовали.



Для нас главное – участие и хороший результат, а какая там будет мелодия играть, просто плевать, хоть с айфона включите. Главное – увидеть наших спортсменов на пьедестале почёта», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.