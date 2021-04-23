Журова — о запрете BLM на ОИ: очень логичное решение — эта акция говорит о неравенстве

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась по поводу запрета Международным олимпийским комитетом (МОК) акций в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.



«К решению МОК запретить поддержку акции BLM на Олимпиаде в Токио я отношусь однозначно: всё написано в Олимпийской хартии. Там указано, что спортсмены, которые участвуют в Олимпийских играх, уже соглашаются с тем, что они никаким образом не проявляют дискриминацию по половому, национальному и расовому признаку. Следовательно, когда спортсмены приезжают на Олимпийские игры, они автоматически это принимают и не нуждаются в проведении дополнительных акций.

Люди, становясь профессиональными спортсменами, практически кровью подписываются под пунктами этой части хартии, впитывают это в себя и обязаны соблюдать эти правила. Так что они не должны дополнительно что-то делать — это будет уже какое-то превосходство одной расы над другой. А это неприемлемо в олимпийском движении. Поэтому МОК и принял такое решение. Оно очень логично — на Олимпиаде должно быть равенство, а эта акция больше говорит о неравенстве. А МОК всегда должен проявлять позицию минимизации политизированности соревнований», — приводит слова Журовой Sport24.