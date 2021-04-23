Олимпийский чемпион Скиннер — о запрете BLM на ОИ: кто захочет встать на колено, встанет

Олимпийский чемпион Игр-2016 в командном спринте, британский велогонщик Каллум Скиннер высказал мнение о запрете протестов на Олимпиаде в Токио.

Правила МОК запрещают демонстрации, а также политическую, религиозную или расовую пропаганду на объектах и в любой другой олимпийской зоне. В среду, 21 апреля, после многочисленных консультаций со спортсменами МОК сохранил это правило.

«Если спортсмены захотят встать на колено, они это сделают. Людей разочаровывает движение Black Lives Matter, так как они видят в нём политику, но по своей сути это борьба за равенство, которую Олимпийские игры на 100% должны отстаивать», — приводит слова Скиннера Reuters.

По мнению Скиннера, который входит в правозащитную группу Global Athlete, МОК «пытается осуществить контроль там, где не в состоянии это сделать».