В Ирландии раскритиковали допуск российских спортсменов на Олимпийские игры

Джон Трейси, глава организации Sport Ireland, руководящего органа спорта в Ирландии, выразил разочарование по поводу допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио (Япония).
«Я думаю, что многие спортсмены ждут от нас лидерства в вопросе борьбы с допингом, особенно если речь заходит о таких случаях, как с Россией. Прозрачность — ключевой элемент всего дела, касающегося Российской Федерации. Когда мы говорили с ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата») на прошлой неделе, я подчеркнул, что МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. «Чемпионата») не должен принимать решения, касающиеся борьбы с допингом. Ведь очевидно, что МОК желает, чтобы Россия участвовала в Олимпийских играх.
Нужна большая независимость ВАДА. Мы хотим, чтобы эта организация была сильная. Но это очень сложно, потому что половина финансирования поступает от МОК, а вторая половина — от правительства. Поэтому они вынуждены смотреть в обе стороны. Полагаю, что компромисса здесь быть не может. Следует держаться одного курса.
Если взглянуть на наш подход и сравнить его с подходом других международных организаций, то можно заметить чёткие критерии. То, что произошло в России, является, безусловно, самым большим антидопинговым делом всех времён.
Мы будем смотреть на российских атлетов, на чьей форме так или иначе будет присутствовать национальная символика, и при этом они будут участвовать в соревнованиях. Они там реально будут. И это меня очень расстраивает. Можно сказать, что им всё сошло с рук. Это очень печально», — приводит слова Трейси RTE.
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