«Прискорбно». Глава антидопингового агентства Норвегии высказался о форме россиян на ОИ

Андерс Сольхейм, возглавляющий антидопинговую службу Норвегии, выразил недовольство по поводу представленной формы для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020.



«Российские спортсмены будут выступать так же, как и раньше, только под другим названием. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно», — приводит слова Сольхейма NRK.



Спортивная одежда для российских спортсменов, в которой они будут участвовать в Олимпиаде-2020, была выпущена брендом ZASPORT. В ней были объединены традиционная символика сборной России с японскими мотивами.



Ранее с критикой формы национальной команды России выступали спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт и журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья.

Норвежский комментатор — о форме россиян: это как средний палец в лицо остальному миру