«Прискорбно». Глава антидопингового агентства Норвегии высказался о форме россиян на ОИ
Андерс Сольхейм, возглавляющий антидопинговую службу Норвегии, выразил недовольство по поводу представленной формы для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020.
«Российские спортсмены будут выступать так же, как и раньше, только под другим названием. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно», — приводит слова Сольхейма NRK.
Спортивная одежда для российских спортсменов, в которой они будут участвовать в Олимпиаде-2020, была выпущена брендом ZASPORT. В ней были объединены традиционная символика сборной России с японскими мотивами.
Ранее с критикой формы национальной команды России выступали спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт и журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья.
Норвежский комментатор — о форме россиян: это как средний палец в лицо остальному миру
Британский журналист возмутился формой россиян на Олимпийских играх
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