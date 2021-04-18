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«Прискорбно». Глава антидопингового агентства Норвегии высказался о форме россиян на ОИ

«Прискорбно». Глава антидопингового агентства Норвегии высказался о форме россиян на ОИ
Олимпиада 2020 0

Андерс Сольхейм, возглавляющий антидопинговую службу Норвегии, выразил недовольство по поводу представленной формы для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020.

«Российские спортсмены будут выступать так же, как и раньше, только под другим названием. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно», — приводит слова Сольхейма NRK.

Спортивная одежда для российских спортсменов, в которой они будут участвовать в Олимпиаде-2020, была выпущена брендом ZASPORT. В ней были объединены традиционная символика сборной России с японскими мотивами.

Ранее с критикой формы национальной команды России выступали спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт и журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья.

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