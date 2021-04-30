Поздняков рассказал об организации заезда российских спортсменов на Олимпиаду в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об антикоронавирусных правилах для спортсменов на Олимпиаде в японском Токио.

«Чёткий график заезда спортсменов уже есть. Они будут приезжать в Олимпийскую деревню за пять дней до старта соревнований и покидать её через два дня по их окончании.



Сейчас перед Олимпийским комитетом стоит непростая задача организовать чёткую логистику. Мы активно работаем как с нашими спортивными федерациями, так и с оргкомитетом в Токио, чтобы создать максимально благоприятные условия для нашей делегации.



Обязательных требований к вакцинации нет. Это добровольное мероприятие. Но мы активно призываем наших спортсменов и потенциальных кандидатов на поездку в Токио сделать прививку, чтобы обезопасить себя от случайностей, которые могут нарушить ход подготовки и планы принять участие в Играх. Федеральное медико-биологическое агентство создало все условия для вакцинации нашей сборной команды», — приводит слова Позднякова «Московский комсомолец».