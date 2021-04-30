Поздняков — о медальном прогнозе на ОИ-2020: мы исходили из цифры в 40-50 наград

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, сколько спортсменов России поедет на Олимпиаду в Токио (Япония), и поделился медальным прогнозом.
«Сейчас ещё идут квалификационные соревнования, по понятным причинам они были перенесены. В общей сложности мы ожидаем порядка 300—350 спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Вся делегация составит до 700 человек, включая тренеров, медицинских и других специалистов. Эти цифры соответствуют прошлым годам.
Если говорить о медальных ожиданиях, то в марте 2020 года мы исходили из цифры в 40-50 наград. Сегодня не делаем никаких поправок, потому что составить объективную картину при отсутствии международных стартов очень сложно. Так что пользуемся предыдущими данными», — приводит слова Позднякова «Московский комсомолец».
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