МОК выбрал вакцины Pfizer и BioNTech для Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech, которые предоставят вакцины от коронавируса участникам летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы приглашаем спортсменов и участвующие делегации на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх показать пример и по возможности вакцинироваться. Таким образом посылается мощный сигнал о том, что вакцинация касается не только личного здоровья, но также и благополучия других людей в их сообществах», — приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации.

Отмечается, что вакцинация именно этими препаратами не является обязательной.