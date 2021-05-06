Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

На Олимпиаду впервые в истории отобрался трансгендер

На Олимпиаду впервые в истории отобрался трансгендер
Олимпиада 2020 / Тяжёлая атлетика 0

Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, представляющая Новую Зеландию, выполнила квалификационный норматив для участия в летних Олимпийских играх в Токио. Это первый случай, когда на Олимпиаде может выступить трансгендер. Об этом сообщает издание Inside the Games.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

Крайний срок подачи заявок для участия на Олимпиаде в Токио — 5 июля. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021