Член МОК — японцам, призывающим отменить Олимпиаду: если уж на то пошло, не ездите в Токио

Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд прокомментировал призывы к отмене Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Кое-что из этого будет политическим позёрством. Когда пройдут выборы? Октябрь, ноябрь этого года… Так что кое-что из этого может быть замахом на избираемые позиции. Японцы, когда они что-то берут на себя, очень организованны, очень эффективны в обеспечении этого, а вакцины у них по какой-то причине нет, и я не знаю, в чём проблема. Что меня озадачило — это чрезвычайное положение, которое они объявили. Это называется чрезвычайной ситуацией, за исключением того, что все рестораны и бары всё ещё открыты.

Люди пугаются во время проведения Олимпиад. В Лос-Анджелесе в 1984 году были всевозможные серьёзные предположения о числе олимпийских спортсменов в Лос-Анджелесе, которые должны были умереть во время игр из-за смога. В Рио в 2016 году был вирус Зика, хотя было не то время года и не то место для распространения Зики. Все люди воспринимали это слишком серьёзно.



Правительство и органы здравоохранения находятся в постоянном контакте, как и мы в МОК, и научно обоснованными выводами является то, что всё это может состояться без какого-либо значительного риска. Если вы являетесь гражданином или резидентом Японии, вы можете сделать всё, что, как мы знаем, эффективно для предотвращения распространения вируса: социальное дистанцирование, маски и так далее. И если уж на то пошло, держаться подальше. Не ездите в Токио.



Всё это говорит в пользу того, чтобы идти вперёд. Если мы полагаемся на научную основу для всего этого, я поддерживаю проведение Игр, если только не произойдет каких-то огромных непредвиденных событий, которые в настоящее время никто не ожидает», — приводит слова Паунда The Japan Times.