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Глава оргкомитета «Токио-2020» заявила, что ОИ-2020 пройдут со стопроцентной вероятностью

Глава оргкомитета «Токио-2020» заявила, что ОИ-2020 пройдут со стопроцентной вероятностью
Виталий Весёлый
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Глава организационного комитета «Токио-2020» Сеико Хашимото заявила, что Олимпийские игры в Токио состоятся со стопроцентной вероятностью.

«Игры нельзя откладывать снова. Мы уже приняли значительные меры. Если Олимпиаду отложить снова, мы просто не успеем подготовить олимпийские объекты. Вероятность того, что турнир состоится – 100%. Вопрос лишь в том, как провести их более надёжно и безопасно», — приводит слова Хашимото Nikkan Sports.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные болельщики при этом не будут иметь возможности посетить спортивные мероприятия.

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