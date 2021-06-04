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Заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио будет дано до 20 июня

Заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио будет дано до 20 июня
Лидия Шейко
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Глава японского правительственного экспертного совета по противодействию эпидемиологическим заболеваниям Сигэру Оми заявил, что заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио будет дано до 20 июня. Об этом он рассказал в ходе слушаний в парламенте, сообщает NHK.

Сигэру Оми заявил, что самым большим риском для распространения коронавируса является интенсивное перемещение людей по стране по причине Олимпиады, а не контакты между спортсменами.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

До 20 июня в девяти префектурах Японии, включая Токио, введён режим чрезвычайной ситуации. Ранее глава организационного комитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские игры в Токио состоятся со стопроцентной вероятностью.

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