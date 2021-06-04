Глава японского правительственного экспертного совета по противодействию эпидемиологическим заболеваниям Сигэру Оми заявил, что заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио будет дано до 20 июня. Об этом он рассказал в ходе слушаний в парламенте, сообщает NHK.



Сигэру Оми заявил, что самым большим риском для распространения коронавируса является интенсивное перемещение людей по стране по причине Олимпиады, а не контакты между спортсменами.



Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.



До 20 июня в девяти префектурах Японии, включая Токио, введён режим чрезвычайной ситуации. Ранее глава организационного комитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские игры в Токио состоятся со стопроцентной вероятностью.