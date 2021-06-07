Япония потеряет $ 13 млрд в случае отмены Олимпиады

Отмена Олимпиады в Токио замедлит рост экономики Японии в 2021 году на 1,7%, сообщает Bloomberg.



Исследовательский институт Дай-ити прогнозирует, что в случае отмены летних Игр Япония потеряет $ 13 миллиардов, что на 4 миллиарда меньше оценки института Номуры.



«Мы не должны рассуждать о том, состоится Олимпиада или нет, основываясь на её экономическом воздействии. Если соревнование можно провести без каких-либо проблем для системы здравоохранения, значит, его следует провести. Если нельзя, тогда не следует», – сказал главный экономист исследовательского института Дай-ити Тосихиро Нагахама.



По данным исследования банка Barclays, отмена Олимпийских игр будет стоить Японии до 0,2% ВВП. Но отмена турнира способна предотвратить пятую волну коронавируса, которая может привести к ослаблению внутреннего спроса.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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