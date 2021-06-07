Половина японцев поддерживает проведение Олимпиады в срок согласно новому опросу

Среди жителей Японии вновь был проведён опрос с целью изучения их отношения к проведению Летних олимпийских игр. На этот раз исследование показало, что 50% опрошенных японцев поддерживают проведение летней Олимпиады-2020 в Токио в срок, сообщает The Japan Times.

Опрос был проведён изданием Yomiuri. 48% респондентов считают, что Олимпиаду нужно отменить.



Подобный опрос Yomiuri проводило в начале мая. Тогда за отмену соревнований выступило 59%, а за проведение – 39%. При этом вариант с переносом мероприятия в опросе не рассматривался. Японцы опасаются ухудшения ситуации с короновирусом из-за проведения Игр, а также отрицательно влияет на общественный настрой по отношению к Олимпиаде слабый темп вакцинации граждан.

«Важно создать условия, при которых японская общественность будет чувствовать себя в безопасности, направляясь на Игры в Токио», — заявил в пятницу главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.