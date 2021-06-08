МОК объявил состав сборной беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) на своём официальном сайте опубликовал состав сборной беженцев, которая должна выступить на Олимпийских играх в Токио.
На Олимпиаде в Рио в составе олимпийской сборной беженцев МОК выступили десять спортсменов: два пловца, два дзюдоиста, пять легкоатлетов и бегунья на марафонские дистанции. Двое из них — Пополе Мисенга и Юсра Мардини — выиграли соответственно схватку и заплыв.
В состав сборной на летние Игры в Токио включили следующих спортсменов:
Плавание — Алаа Масо, Юсра Мардини (Сирия);
Легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);
Бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);
Бокс — Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла);
Гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран),
велоспорт — Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);
Дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан),
Каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);
Стрельба — Луна Соломон (Эритрея);
Тхэквондо — Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);
Тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);
Борьба — Акер Аль Обайди (Ирак).
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