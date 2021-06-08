МОК объявил состав сборной беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) на своём официальном сайте опубликовал состав сборной беженцев, которая должна выступить на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпиаде в Рио в составе олимпийской сборной беженцев МОК выступили десять спортсменов: два пловца, два дзюдоиста, пять легкоатлетов и бегунья на марафонские дистанции. Двое из них — Пополе Мисенга и Юсра Мардини — выиграли соответственно схватку и заплыв.



В состав сборной на летние Игры в Токио включили следующих спортсменов:

Плавание — Алаа Масо, Юсра Мардини (Сирия);

Легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);

Бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);

Бокс — Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла);

Гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран),

велоспорт — Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);

Дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан),

Каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);

Стрельба — Луна Соломон (Эритрея);

Тхэквондо — Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);

Тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);

Борьба — Акер Аль Обайди (Ирак).