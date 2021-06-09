Японский город Саппоро не готов принять соревнования по олимпийскому марафону

На данный момент власти японского Саппоро не готовы к проведению олимпийских соревнований по марафонскому бегу и спортивной ходьбе, сообщает Reuters.

Городские власти, отвечающие за проведение олимпийских соревнований, заявили, что причиной неготовности является отсутствие информации по числу участников, присутствию зрителей и коронавирусному протоколу.

Проведение олимпийского марафона и соревнований по спортивной ходьбе перенесли из Токио в Саппоро из-за возможной сильной жары в столице Японии во время проведения Игр. В Саппоро действует чрезвычайное положение в связи с возобновлением роста заболеваемости коронавирусом. 5 и 6 августа в Саппоро планируются состязания по спортивной ходьбе, 7 и 8 августа — по марафонскому бегу.