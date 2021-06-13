Олимпийский чемпион Мэк Хортон не отобрался на Игры в Токио

Действующий олимпийский чемпион Мак Хортон не прошёл отбор в сборную Австралии.

25-летний спортсмен пропустил два первых финиша, которые позволили бы ему защитить свой титул в Токио в следующем месяце, отстав от Элайджа Виннингтона всего на 0,65 секунды.

«Очень жаль. Это моя жизнь. Я мечтаю о выступлениях на крупных турнирах с малых лет», — цитирует Хортона Hindustan Times.

Хортон — чемпион мира 2019 года в эстафете, призёр чемпионатов мира 2015, 2017 и 2019 годов. Олимпийский чемпион — 2016.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.