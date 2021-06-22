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Борец Власов продолжит карьеру, чтобы выступить на третьей для себя Олимпиаде

Борец Власов продолжит карьеру, чтобы выступить на третьей для себя Олимпиаде
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов принял решение продолжить карьеру, чтобы выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Ранее главный тренер сборной России Гоги Когуашвили сообщил, что Власов больше не рассматривается тренерским штабом в качестве участника Олимпийских игр в Токио.

«Моя мечта — это третье олимпийское золото, но я не добился, не реализовал её. Понимаю, что будет тяжело, но я продолжу. Конечно, очень сложно мне сейчас анализировать эту ситуацию, потому что был уверен, что шансы у меня есть. Я готовился как в последний раз, и всё было как обычно, просто один раз оступился на турнире, в принципе, у меня таких помарок больше не было. Это решение тренерского штаба, мне как спортсмену конечно, хотелось бы, и я уверен, что был бы готов к третьим Олимпийским играм. Это моя мечта, и я делал всё, чтобы там бороться. Для меня самое главное, что я был честен с самим собой, я всё сделал», — цитирует Власова ТАСС.

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