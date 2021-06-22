В Японии сборную, где выявили первый случай заражения коронавирусом, поместили на карантин

Олимпийская сборная Уганды, в составе которой по прилёте в Токио (Япония) был выявлен случай заражения коронавирусом, помещена на карантин до 3 июля.
Напомним, 20 июня по прилёте в токийский аэропорт Нарита положительный тест на коронавирус сдал один из членов сборной Уганды. Его в Японию не пустили, а оставшиеся восемь спортсменов сдали отрицательные тесты и отправились на арендованном автобусе к месту размещения в городе Идзумисано. Произошедшее стало первым инцидентом, когда иностранный атлет, прибывший в Японию для участия в Олимпиаде, оказался инфицирован.
Однако японские медики, проведя опрос по поводу контактов спортсменов с инфицированным, решили, что команду необходимо изолировать во избежание новых случаев заражения. Им предписано ежедневно проходить тестирование на коронавирус.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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