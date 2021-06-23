Объявлен состав сборной России по настольному теннису на Олимпийские игры в Токио

Вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков назвал имена спортсменов, которые будут выступать за национальную сборную России на Играх в Токио.

«На Олимпиаду в Токио отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова. Все они будут выступать только в личном первенстве. Заключительный этап подготовки к Играм спортсмены проведут в подмосковных Бронницах, после этого сбора они вылетят из Москвы в Японию», — цитирует Маркова ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.