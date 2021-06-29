РПЦ проведёт молебен в связи с отъездом сборной России в Токио

Богослужение пройдёт в среду, 30 июня. Его возглавит председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан Баданин. Также в службе примет участие духовник Олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев.



«По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится традиционный молебен перед отъездом национальной российской сборной команды на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Вместе с российскими олимпийцами будут молиться председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатели спортивных федераций России и сопровождающие команду представители Олимпийского комитета и сотрудники Министерства спорта России», — заявили в Синодальном отделе РПЦ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.